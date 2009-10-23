При искусственном оплодотворении спиртное противопоказано

Бутылка вина в неделю сокращает на 26% шансы на успех для пар, пытающихся завести ребенка с помощью искусственного оплодотворения (ЭКО).

Исследование ученых медицинского факультета Гарвардского университета показало, что употребление шести условных единиц алкоголя в неделю уменьшает для женщины вероятность беременности на 18%, шанс успешного оплодотворения для ее партнера - на 14%.

Негативный эффект особенно ярко выражен в случае употребления женщиной белого вина, мужчиной - пива.

Доктора советуют парам, решившим прибегнуть к ЭКО, "на всякий случай" совсем воздерживаться от употребления алкоголя.

Здоровый образ жизни

В исследовании, результаты которого были представлены на конференции в Атланте, принимали участие более 2500 пар из США.

Среди изучаемой группы половина женщин и около трети мужчин выпивали меньше одного алкогольного напитка в неделю, в то время как 4% женщин и 5% мужчин выпивали по крайней мере один раз в день.

У женщин, употреблявших от одной до девяти условных единиц белого вина в неделю, вероятность рождения ребенка снизилась на 24%, а риск отторжения имплантированного эмбриона увеличился на 23%.

У мужчин, ежедневно выпивавших по бутылке пива, вероятность появления на свет ребенка снизилась на 30%, а риск неудачной процедуры имплантации возрос на 38%.

Комментируя результаты исследования, глава британского Общества репродуктивной медицины Тони Разерфорд обратил внимание на то, что яйцеклетки и сперма формируются на протяжении трех месяцев до зачатия.

Поэтому для увеличения шансов на зачатие женщинам нужно заранее перестать курить, сократить употребления алкоголя и снизить массу тела, если их вес существенно превышает норму.

Разерфорд также отметил, что у пар, участвовавших в исследовании, были проблемы с репродуктивным здоровьем, поэтому у них могли быть и другие причины того, что алкоголь так воздействовал на их способность к деторождению.

"Если вы пытаетесь зачать ребенка с помощью искусственного оплодотворения, возможно вам "на всякий случай" лучше не пить вовсе", - добавил он.

bbc.co.uk