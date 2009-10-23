Какой будет погода на выходные

Завтра в Украине небольшие дожди ожидаются лишь в западных и северных областях.

Ночью и утром туманы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, на побережье морей до 15°; днем 12-17°, в Крыму и Приазовье местами 21-24°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области в субботу местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 12-17°. В Киеве температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16°.