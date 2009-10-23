Всё больше мужчин приезжают из "горячих точек" психически больными

В бундесвере растет число военнослужащих, которые получают тяжелые психические травмы во время службы в районах боевых действий, в частности, в Афганистане. Как сообщило Министерство обороны ФРГ, в первом полугодии 2009 года число случаев проявления "посттравматического синдрома" возросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

В первом полугодии 2008 года подобные нарушения психики были зафиксированы у 125 военнослужащих, проходивших службу в "горячих" точках. За первые шесть месяцев 2009 года такой диагноз был поставлен 186 немецким солдатам. 152 из них участвовали в миссии в Афганистане. В настоящее время на Гиндукуше несут службу 4,5 тыс. германских военнослужащих.

Для бундесвера проблема душевных травм солдат относительно нова, так как до 1991 года Германия не участвовала в зарубежных военных миссиях. За минувшие 15 лет к операциям за рубежом, в том числе в Афганистане и Косово были привлечены около 200 тыс. немецких военнослужащих. За рубеж в ФРГ направляют только профессиональных военных, которые осознанно выбрали профессию, сопряженную с повышенным риском.

По данным прессы ФРГ, с момента ввода германского контингента в Афганистан в 2002 году в этой стране 16 солдат не выдержали психологических нагрузок и в результате стресса от боевых действий покончили жизнь самоубийством.

Министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг выражает обеспокоенность в связи с ростом числа военнослужащих, которые после прохождения службы в Афганистане возвращаются на родину с психическими расстройствами. В этой связи он высказался за создание специализированного медицинского научно- исследовательского центра.

ami-tass.ru