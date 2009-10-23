Как выбрать тушь для ресниц?

Для правильного выбора туши большое значение имеет ее состав. Основные компоненты туши: вода, мыло, сажа, тонко измельченные красящие пигменты, воскообразные вещества, мастика, упрочняющие смолы, жиры, питательные добавки и консерванты. В состав туши входят и дополнительные вещества, позволяющие улучшать состояние ресниц, стимулировать их рост, увеличивать длину и объем ресниц, защищать ресницы от внешних неблагоприятных воздействий (ветер, сухой воздух, мороз, высокая температура и другие).

Защищающие и питательные добавки

Кератин – природный протеин ресниц, покрывающий каждую ресничку нежной пленкой и укрепляющий их.

Меланин – оказывает благоприятное действие, защищая от внешних факторов.

УФ-блокаторы – защищают от воздействия солнечных лучей.

Ланолин - предотвращает сухость и ломкость ресниц.

Касторовое масло - обладает противовоспалительным эффектом, питает корни ресниц, укрепляет и стимулирует их рост.

Пантенол - увеличивает толщину ресниц и улучшает их состояние.

Протеины (обычно используют протеины ростков пшеницы) - оказывают благоприятное действие на рост ресниц.

Витамины (А, Е, F, провитамин В5) - укрепляют, питают и увлажняют ресницы, стимулируют их рост, придают эластичность и шелковистость.

Консерванты в обязательном порядке добавляются в тушь для предотвращения появления и размножения микроорганизмов (в качестве консервантов используют глицерин, малые дозы хлорида бензалкония и тимеросала).

Туши могут навредить глазам. Особенно нужно быть осторожным в использовании такой туши, как удлиняющая. Отдельные мелкие волоконца, которые находятся в этой туши (они могут быть как синтетического, так и органического происхождения), могут осыпаться и при ношении контактных линз попадать под них, вызывая дискомфорт и ощущение инородного тела.

В зависимости от наличия в составе питательных и лечебных веществ в отдельные группы можно выделить тушь с витаминами, тушь для чувствительных глаз и лечебную тушь-гель.

Витаминизированная и питательная тушь содержит дополнительное количество протеинов, меланина, кератина, УФ-фильтр и другие вещества, которые обеспечивают ресницам бережный уход, укрепляют и защищают их от ломкости, внешних воздействий.

Тушь для чувствительных глаз не вызывает раздражения и покраснения конъюнктивы глаз и края века. Данная тушь содержит минимальное количество консервантов, так как чаще всего именно этот компонент любого косметического средства оказывается наиболее аллергенным.

Лечебная тушь представляет собой прозрачный гель. В ее состав входит касторовое масло, витамины, кератин, протеины, которые придают ресницам эластичность и подчеркивают их природную красоту. Гель не содержит красителей.

salon.ladycity.ru