В столичных коммунальных аптеках действует система скидок

С 14 октября в аптеках КП «Фармация» ежедневно со времени открытия аптеки до 12.00, а в аптеках с круглосуточным режимом работы с 8.00 до 12.00 действуют скидки в размере 7% на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента, в том числе изготовленные в условиях аптеки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам первого заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, «скидки на лекарственные средства в аптеках КП «Фармация» в размере 7% действуют для всех, кто посещает аптеки в определенное время. Таким образом, в условиях кризиса коммунальное предприятие заботится о максимально доступном обеспечении киевлян лекарственными средствами».

Также, по словам генерального директора КП «Фармация» Ларисы ЖЕЛЕЗНЕВОЙ, аптеки КП продолжают предоставлять скидку в размере 10% на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента участникам боевых действий, участникам войны, инвалидам войны, членам семьи погибшего, инвалидам в результате трудового увечья, лицам с недостатками зрения и тому подобное. Основанием для предоставления такой скидки являются пенсионные удостоверения установленного образца.

«Кроме того, в аптеках, которые осуществляют розничную реализацию лекарственных средств, владелец дисконтной карточки «Здоровая столица» получает 5-процентную скидку на лекарственные средства», – добавила Л.ЖЕЛЕЗНЕВА.