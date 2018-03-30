Как пережить переход на зимнее время?

В ночь с субботы 24 на воскресенье 25 октября стрелки часов переводятся на час назад — страна переходит на зимнее время. Как известно, это делается с целью экономии электроэнергии. А что это означает для нашего здоровья?

Получается, утром мы сможем спать как будто на час дольше (если по старому времени) — это хорошо, но вечером нас начнет раньше одолевать усталость и сонливость. Лечь раньше вечером и поспать лишний час утром не составит проблем. Но главная неприятность зимнего времени впереди. Продолжительность светлого времени суток сейчас стремительно сокращается. И спустя какую-то неделю-другую мы уже будем просыпаться на работу в кромешной тьме. Вот в этом и есть главная опасность для здоровья.

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА. Все дело в том, что внутри нашего организма существуют свои биологические часы. И они ориентируются не по стрелкам часов, а по световому дню. На кожу попадает свет — возникает сигнал просыпаться, свет исчезает — появляется сигнал спать. И очень скоро люди будут вынуждены ломать этот привычный ритм, отчего возникнет несогласованность биоритмов — десинхроноз. Для нервно-эндокринной системы, которая руководит нашими внутренними часами, это стресс. А стресс, как известно, может обострить течение любой болезни.

ГРУППА РИСКА. Сбой произойдет не у всех. Если у вас «здоровье космонавта», бояться нечего. В группе риска — люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также люди с психическими нарушениями (депрессия, нарушения сна). Люди без болезней, но просто ослабленные тоже могут чувствовать на себе последствия десинхроноза — у них может появиться тревожность, сонливость, повышенная утомляемость. Хуже всего будет по утрам, когда еще не рассвело, и по вечерам, когда солнце зашло уже давно. Такой болезненный период может продолжаться от двух недель до месяца — именно столько времени нужно организму, чтобы адаптироваться к переходу на новое время.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Перец на завтрак Быстро подстроить ритм организма под ритм жизни можно с помощью завтрака, в который будет входить острый красный перец. Он содержит вещество капсаицин, которое активирует выработку гормонов бодрости и вообще разгоняет кровь. Противопоказан этот лечебный метод больным с язвенной болезнью желудка, печеночными проблемами и гипертонией (острый перец повышает давление).

Включайте после пробуждения веселую музыку

Она должна быть заводной. Например, подойдет какой-то забойный рок-н-ролл. Собираясь, найдите минутку, чтобы потанцевать перед зеркалом, это послужит легкой зарядкой, расшевелит вас и придаст хорошее настроение на полдня.

Принимайте адаптогены В арсенале врачей есть группа лекарств, которые специально помогают приспособиться к новым условиям существования, какими бы они ни были. Эффективны они и при десинхронозе. К ним относятся настойки корня женьшеня, элеутерококка, лимонника, левзеи и радиолы. Адаптогены продаются в аптеке без рецепта, принимаются в среднем по 20 капель 3 раза в день (но не на ночь) за 30—40 минут до еды. Курс приема составляет несколько недель.

Займитесь витаминотерапией Если в вашем организме есть недостаток витаминов или каких-то минералов, то это способно усугубить десинхроноз. Поэтому лучше для профилактики пропить месячным курсом один из поливитаминных препаратов (типа 12 витаминов + 12 минералов). Кроме борьбы с десинхронозом это поможет иммунитету противостоять сезонным инфекциям.

Бананы на ужин Избавиться от подавленного настроения по вечерам можно с помощью бананов и фиников. Они содержат серотонин – вещество, которое называют одним из гормонов счастья. Для нормализации его уровня в крови достаточно съесть 2 банана или горсть фиников.

segodnya.ua