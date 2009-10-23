Инжир - сладкое лекарство

Для европейца инжир является экзотикой. Сказать, что он очень популярен сложно, однако этот фрукт еще много веков назад успешно заменял сахар и другие сладости. Еще во времена Древней Греции инжир вручали победителям Олимпийских Игр как медали, а атлеты ели инжир во время тренировок, чтобы пополнить уровень энергии. Великая Клеопатра всегда выделяла этот фрукт и даже змея, которая остановила ее жизнь, была принесена ей в корзине с инжиром.

На пороге зима и этот замечательный фрукт поможет поддержать защитные силы организма в холодный период.

Инжир содержит большое количество калия, жизненно необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, железо, аминокислоты, витамины и растительные ферменты. Многие знают, что по содержанию калия лидируют орехи, так вот, второе место занимает инжир.

В нем содержится бесценная для правильного пищеварения клетчатка и в силу этого, инжир благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, прекрасно помогает справляться с запорами, не прибегая к использованию медикаментов. К тому же волокна клетчатки понижают уровень холестерина в крови.

Для людей с расшатанными нервами этот фрукт очень полезен, потому что он благотворно влияет на нервную систему.

Инжир обладает жаропонижающим свойством, является хорошим отхаркивающим средством и сваренный на молоке, поможет справиться с простудой. Он обладает антисептическими свойствами и сваренный в том же молоке, помогает быстрее созревать нарывам при наружном применении.

Инжир прекрасно утоляет голод. Вазочка с инжиром на столе гораздо больше подходит для перекусов, чем конфеты, печенье и прочие сладости. Хотя в больших количествах в силу своей калорийности его употреблять не стоит, но 2-3 плода в день дадут вашему организму чувство сытости, энергию и необходимые микроэлементы.Калорийность 100 гр инжира составляет 49,6 ккал. Свежий фрукт гораздо менее калориен, чем сушеный.

К сожалению, инжир не рекомендуется принимать в больших количествах людям, страдающим подагрой, потому что он содержит большое количество щавелевой кислоты.

Чаще всего в кулинарии из инжира готовят сладкие блюда, однако этот фрукт с тонким ароматом ореха, плотный, со сладкой мякотью и хрустящими семечками, прекрасно сочетается с мясом, рыбой и птицей. Его присутствие на тарелке в качестве гарнира придаст блюду изумительный вкус и удивит гостей новизной кухни.

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