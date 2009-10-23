Нужен ли ребенку детский сад?
Признаки готовности ребенка к посещению учреждения
Вопрос о том, будет ли ваш ребенок посещать детский сад, в каждой семье решается индивидуально, с учетом многих факторов.
Занятость родителей – наиболее частая причина, по которой ребенка отправляют в детский сад. Жизнь в детском коллективе дает ребенку важный опыт, но только при том условии, что малыш был готов к посещению дошкольного учреждения и успешно прошел период адаптации.
С другой стороны, если вы имеете возможность заниматься с ребенком по какой-либо программе раннего развития и он регулярно общается со сверстниками, у вас большая семья и многочисленные родственные связи, проблема с его определением в садик может и не возникнуть вовсе.
Как правило, малыша определяют в дошкольное учреждение по достижении им трехлетнего возраста, в более ранний период этого делать не рекомендуется.
Существуют определенные признаки готовности ребенка к посещению детского сада:
Малыш стремится к общению со сверстниками, ему нравится быть в окружении детей, и он умеет достаточно хорошо разговаривать, чтобы находить общий язык с друзьями,
Ребенок уже усвоил некоторые жизненно важные умения – самостоятельно пользоваться ложкой, одеваться с минимальной помощью взрослых, пользоваться горшком, умываться под краном,
Кроха привык к разнообразному меню и нормально воспринимает каши, супы, молочные и мясные блюда,
Может сохранять внимание на заинтересовавшем его объекте не менее 15 минут, а кроме этого любит слушать рассказы и пробует что-то мастерить,
Ребенок не страдает от того, что на некоторое время остается без внимания взрослых, умеет сам себя занять и придумать себе игру.