Нужен ли ребенку детский сад?

Во­прос о том, бу­дет ли ваш ре­бе­нок по­се­щать дет­ский сад, в каж­дой семье ре­ша­ет­ся ин­ди­ви­ду­аль­но, с уче­том мно­гих фак­то­ров.

За­ня­тость ро­ди­те­лей – наибо­лее час­тая при­чи­на, по ко­то­рой ре­бен­ка от­прав­ля­ют в дет­ский сад. Жизнь в дет­ском кол­лек­ти­ве да­ет ре­бен­ку важ­ный опыт, но толь­ко при том усло­вии, что ма­лыш был го­тов к по­се­ще­нию до­школь­но­го уч­реж­де­ния и успеш­но про­шел пе­ри­од адап­та­ции.

С дру­гой сто­ро­ны, если вы име­е­те воз­мож­ность за­ни­мать­ся с ре­бен­ком по ка­кой-ли­бо про­грам­ме ран­не­го раз­ви­тия и он ре­гу­ляр­но об­ща­ет­ся со сверст­ни­ка­ми, у вас боль­шая семья и мно­го­чис­лен­ные родст­вен­ные свя­зи, про­бле­ма с его опре­де­ле­ни­ем в са­дик мо­жет и не воз­ник­нуть во­все.

Как пра­ви­ло, ма­лы­ша опре­де­ля­ют в до­школь­ное уч­реж­де­ние по до­сти­же­нии им трех­лет­не­го воз­рас­та, в бо­лее ран­ний пе­ри­од это­го де­лать не ре­ко­мен­ду­ет­ся.

Су­щест­ву­ют опре­де­лен­ные при­зна­ки го­тов­нос­ти ре­бен­ка к по­се­ще­нию дет­ско­го са­да:

Ма­лыш стре­мит­ся к об­ще­нию со сверст­ни­ка­ми, ему нра­вит­ся быть в окру­же­нии де­тей, и он уме­ет до­ста­точ­но хо­ро­шо раз­го­ва­ри­вать, что­бы на­хо­дить об­щий язык с друзь­я­ми,

Ре­бе­нок уже усво­ил не­ко­то­рые жиз­нен­но важ­ные уме­ния – са­мос­то­я­тель­но поль­зо­вать­ся лож­кой, оде­вать­ся с ми­ни­маль­ной по­мощью взрос­лых, поль­зо­вать­ся горш­ком, умы­вать­ся под кра­ном,

Кро­ха при­вык к раз­но­об­раз­но­му ме­ню и нор­маль­но вос­при­ни­ма­ет ка­ши, су­пы, мо­лоч­ные и мяс­ные блю­да,

Мо­жет со­хра­нять вни­ма­ние на за­ин­те­ре­со­вав­шем его объ­ек­те не ме­нее 15 ми­нут, а кро­ме это­го лю­бит слу­шать рас­ска­зы и про­бу­ет что-то мас­те­рить,

Ре­бе­нок не стра­да­ет от то­го, что на не­ко­то­рое вре­мя оста­ет­ся без вни­ма­ния взрос­лых, уме­ет сам се­бя за­нять и при­ду­мать се­бе иг­ру.

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