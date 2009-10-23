Белое вино вредит зубам

Любовь к белому вину и частое его употребление может плохо сказаться на здоровье зубов. Белое вино способно разрушить зубную эмаль гораздо сильнее, чем красное. К такому выводу пришли исследователи одного из университетов Германии, сообщает ВВС.

Причины этого заключаются не во времени и месте сбора винограда, из которого оно производится и даже не в алкоголе, а в активной кислотности, присущей этому напитку, а также в продолжительности контакта с эмалью.

При этом, по словам исследователей, употребление одновременно вина и сыра может значительно смягчить негативный эффект из-за большого содержания кальция в продукте. А ведь именно кальций подвергается наибольшей атаке со стороны природных кислот, содержащихся в напитке в большом количестве.

В ходе лабораторных опытов ученые опускали зубы взрослого человека в емкость с белым вином на целый день. При этом зубная эмаль, состоящая из кальция и других минеральных веществ, довольно сильно размягчилась, а большое количество ее составляющих было разрушено.

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