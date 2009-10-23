Соска мешает развитию речи у детей

Команда чилийских педиатров во главе с Кларитой Барбоза (Clarita Barbosa) вместе с коллегами из Вашингтонского университета (University of Washington), США, исследовала 128 детей в возрасте от трех до пяти лет. Ученых интересовали характер кормления ребенка, особенности его поведения в период младенчества и качество речи на разных этапах его развития.

Оказалось, что отказ от кормления из бутылочки при достижении ребенком девятимесячного возраста уменьшает риск развития у него речевых нарушений. Одновременно ученые установили, что дети, которые продолжали сосать пальцы или соску дольше трех лет, в три раза чаще приобретали дефекты речи.

Фактически специалисты доказали связь этих вредных привычек с риском нарушения формирования речевых навыков у детей дошкольного возраста. Эти дети гораздо чаще других будут сталкиваться с трудностями при выговаривании определенных звуков в словах, упрощать или коверкать их произношение.

Предыдущие научные эксперименты свидетельствовали о том, что подобные привычки нарушают у младенцев и детей младшего возраста формирование и развитие ротовой полости, челюстей и зубов. И наоборот - естественное грудное вскармливание стимулирует развитие у малышей координации, органов дыхания, глотания и речевой артикуляции. "Наши результаты показали, что стимулирование сосательного рефлекса вне кормления грудью имеет пагубное влияние на речевое развитие у маленьких детей", - комментирует автор.

infox.ru