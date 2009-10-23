В Черкасской области в 2009 году усыновлено 74% детей-сирот

За 9 месяцев этого года 74% детей-сирот в Черкасской области передано в семейные формы воспитания. Ежегодно в Черкасской области усыновляют 110 детей. Приемные семьи и детские дома семейного типа есть во всех районах и городах области. Уровень национального усыновления возрос на 26%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации.

Количество детей, которые воспитываются в приемных семьях, по сравнению с 2005 годом, возросло в 10 раз. Доля детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, переданных в приемные семьи и детские дома семейного типа, составляет 11,5% общего количества, что в 1,5 раза выше среднего показателя по Украине. На сегодняшний день в области насчитывается 19 детских домов семейного типа и 100 приемных семей, в которых воспитывается 321 ребенок. Если в 2005 году лишь каждый второй ребенок-сирота был устроен в семью, то в 2008 году для 70% детей этой категории удалось найти семью.

За последние десять лет из 1068 усыновленных детей почти каждый второй ребенок был усыновлен иностранными гражданами, а в 2008 году случаев национального усыновления по сравнению с предыдущим годом стало почти вдвое больше.