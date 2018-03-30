11 вкусных блюд, которые помогут похудеть

Есть и не толстеть? Это не рекламный призыв, а реальный шанс. Просто надо знать, из каких продуктов готовить.

Кофейный йогурт

Берём баночку йогурта пониженной (но не нулевой) жирности, добавляем 100 мл крепкого кофе и 2-3 ложки тёмного шоколада. Всё перемешиваем ложкой или в блендере, сверху можно поспать молотым миндалём.

Чем полезно. Благодаря содержанию модифицированной линолевой кислоты (МЛК) кисломолочные продукты препятствуют отложению жиров в области талии; кофе обладает тем же свойством из-за элементов со сложным названием «манноолигосахариды» и к тому же чуть ускоряет обмен веществ. Тёмный шоколад и миндаль богаты особым видом жиров, полезных для сердечно-сосудистой системы и мешающих образованию холестериновых бляшек.

Мюсли с вишней

Молотые хлопья овсянки смешиваем с чайной ложкой льняного семени или миндалём и добавляем свежей или мороженной вишни. Заливаем горячей водой и ждём 5 минут.

Чем полезно. В кислой вишне полно антоцианинов — растительных пигментов, которые не только придают цвет красным, фиолетовым и синим ягодам, но и помогают худеть быстрее. В овсяных хлопьях много клетчатки, улучшающей работу кишечника и требующей больших энергозатрат на переваривание, а семена льна богаты омега-3 кислотами, полезными для нервной и сердечнососудистой системы. Кроме того, исследования показали, что потребление этих кислот способствует уменьшению жировой прослойки в области живота.

Сэндвич с индейкой

Берём две цельнозерновые булочки, между ними кладём отварное или копчёное мясо индейки, листья салата, тонкие ломтики помидора и кольца репчатого лука.

Чем полезно. Индюшатина не только считается самым низкокалорийным и поэтому любимым среди диетологов мясом. Кроме всего прочего она богата теми же МЛК. Цельнозерновые хлебцы, в свою очередь, содержат много клетчатки, а в репчатом луке есть антиоксидант под названием кверцетин, снижающий способность организма откладывать жир.

Сэндвич с лососем

На хлеб из муки грубого помола кладём листья салата, немного копчёного лосося и сверху мажем тонким слоем сливочного сыра. Накрываем всю эту красоту вторым кусочком хлеба.

Чем полезно. В хлебе — наша любимая клетчатка, в рыбе — омега-3 кислоты, а в сыре — МЛК. Такое сочетание поможет вам не только бороться с жировыми отложениями, но и укрепить мускулатуру, если это необходимо.

Паста с оливками

Отварите пасту из муки грубого помола и приправьте её тапенадом из тёмных оливок. Если этот соус найти не удастся, купите оливки, мелко нарежьте их и перемешайте с нашинкованными маринованными каперсами (цветочные бутоны низкорослого каперсового кустарника). Добавьте немного кедровых орешков по вкусу.

Чем полезно. Паста из грубой муки содержит особый неусвояемый крахмал, от которого лишние сантиметры на бёдрах вам не грозят. Тапенад, в свою очередь, обладает очень насыщенным вкусом, поэтому его понадобится намного меньше, чем, например, кетчупа или традиционного сливочного соуса для пасты, а где меньше порция — там и меньше калорий. И, наконец, в оливках есть антоцианины, «прогоняющие» жирок из области живота.

Фасолевый соус

Этим соусом можно заправлять ту же пасту, гречку, рис или любые другие гарниры. Для приготовления банку белой фасоли надо размять до состояния пюре, перемешать с нашинкованными маринованными огурцами и добавить немного оливкового масла.

Чем полезно. Фасоль богата клетчаткой и неусвояемым крахмалом и кроме того очень сытна. Оливковое масло содержит полезные жирные кислоты, не дающие образовываться лишним отложениям.

Банановый чай

Половинку банана размалываем в блендере с несколькими ягодами черники или малины. Заливаем всё охлаждённым зелёным чаем и хорошо перемешиваем.

Чем полезно. То что в зелёном чае много антиоксидантов, выучили, наверное, уже все. Но не все знают, что это значит. Тем временем, так называемые катехины, например, не просто бодрят и заряжают энергией — они повышают эффективность физических упражнений, тем самым помогая вам сгонять жир даже при уменьшенных нагрузках. Что касается банана, он добавит в ваш напиток клетчатки, сделает его сытным и заодно подсластит. В чернике и малине же много упомянутых уже антоцианинов.

Винный перекус

Если вы оказались на фуршете или званом вечере, не налегайте на салаты и тарталетки. Лучше возьмите бокал красного вина, пару виноградин и закусывайте козьим или другим солёным или пресным сыром.

Чем полезно. В пресном сыре много МЛК, в винограде — антоцианины. Что касается вина, исследования показывают, что люди, регулярно потребляющие малые дозы красного вина, менее расположены к полноте. Массовая доля жира в их теле в среднем даже меньше, чем у трезвенников.

Картошка, запеченная с творогом

На запеченную картошку в ресторанах быстрого питания лучше не налегать. В одной такой картофелине да ещё с жирным наполнителем может быть до 2/3 суточной нормы калорий для взрослого человека. Замените это лакомство домашним рецептом. Большую картофелину отвариваем в кожуре, разрезаем пополам, выскабливаем немного из сердцевины и заливаем половинкой чайной ложки оливкового масла. Внутрь кладём начинку из маложирного творога, смешанного с чесноком, петрушкой, ложкой сметаны и солью.

Чем полезно. Сам по себе картофель малокалориен и содержит нужный нам крахмал, а сливочное масло, которое делает его таким вредным в «ресторанной версии», мы заменили оливковым. Порция кисломолочных продуктов делает блюдо вдвойне полезным.

Фруктовый салат с печеньем

Смешиваем ягоды клубники, малины и черники с нежирной сметаной. Ягоды можно чуть подавить, чтобы они дали сок. Сверху присыпаем крошкой из одного песочного или овсяного печенья.

Чем полезно. Перечисленные ягоды — отличный источник антоцианинов, сметана содержит МЛК, в печенье есть крахмал и немного клетчатки. Всё вместе — просто вкусно и сытно.

Запеченные яблоки

Из крупного свежего яблока вырезаем серцевинку так, чтобы яблоко осталось целым, а с одной стороны было «донышко». Вместо средцевинки кладём такую начинку: 250 г нежирного творога плюс одно яйцо, ст. ложка сахара и немного помолотых грецких орешков. Всей начинки должно хватить на 4 яблока. Ставим яблоки в форму для запекания и в духовку на 20 минут (температура — 180-200 градусов).

Чем полезно. В яблоках много клетчатки и витамина С, который кроме всего прочего полезен для кожи. Творог — это МЛК, яйцо — необходимый организму и не превращающийся в лишние килограммы белок, а в грецких орехах есть особые, полезные для сердца жиры.

aif.ru