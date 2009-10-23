Кировоградщину на 23% обеспечили препаратами для онкобольных

В 2009 году государственное обеспечение Кировоградской области химическими препаратами для лечения онкологических больных составляет 2,9 млн. грн., или 23% потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил главный онколог Кировоградской области, депутат облсовета Владимир ЯРИНИЧ.

По его словам, в областном бюджете средств на эту статью расходов не предусмотрено вообще, так же, как и на приобретение нового оборудования для онкологического диспансера.

«Должен сказать, что когда я выступал перед депутатами на сессии облсовета с докладом по данной проблеме, заинтересованность в зале была близка к нулю», - заметил В.ЯРИНИЧ.

Он подчеркнул, что единственный в области маммограф работает на диагностику рака груди у женщин, а не на скрининговое обследование (начальное выявление раковых клеток).

«Большинство случаев заболеваний раком молочной железы выявляется уже на 3-й стадии, когда операция и химиотерапия неминуемы. На то количество женского населения, которое проживает в Кировоградской области, а это около 600 тысяч, нужно иметь не меньше 6 маммографов», - сообщил главный онколог.

Также, по информации В.ЯРИНИЧА, обеспеченность ФАПов акушерами в области составляет лишь 63% потребности.

На сегодняшний день наиболее распространенными онкологическими заболеваниями в Кировоградской области являются рак кожи (18%) и рак легких (17%).