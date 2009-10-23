Разговаривая по мобильнику, человек теряет зрение

Разговоры по телефону во время ходьбы настолько увлекают людей, что они не обращают внимания даже на необычные вещи, происходящие вокруг них. Например, пешеходы не замечают клоуна, балансирующего на одноколесном велосипеде, пишет Membrana.

Таковы результаты исследования, проведенного Айрой Химан из университета Западного Вашингтона.При помощи коллег Айра провела на главной площади университетского городка два любопытных эксперимента. В ходе первого исследователи наблюдали за пешеходами (более 300 человек с электронными устройствами и без) и подсчитывали, сколько времени людям потребуется, чтобы пересечь площадь.

Самыми быстрыми оказались пешеходы, слушавшие MP3-плееры - они справились с «задачей» за 74 секунды. Не использовавшим на ходу какие-либо гаджеты потребовалось 75 сек. А вот болтающие по мобильникам одолевали участок уже за 83 секунды, потому что и шли медленнее, и направление движения меняли чаще. Да и на других говорящие почти не смотрели, и со знакомыми здоровались мало.

Во втором опыте Химан сотоварищи вывели на «арену» разъезжающего на моноцикле студента в клоунском костюме и, пропустив через площадь около 150 человек, начали выяснять, заметили ли люди что-нибудь необычное. Тех, кто ничего такого не увидел, специально спрашивали о клоуне на велосипеде.

Наибольшую наблюдательность проявили пешеходы, ходившие парами, в то время как говорящие по телефону в два раза реже замечали клоуна по сравнению со слушавшими музыку и людьми, вообще не использовавшими электронику. Иными словами, велосипедиста видели только 25% разговаривавших по мобильнику.

«Если говорящие по телефону люди, даже выполняя такую простую задачу, как ходьба, не замечают интересные новые объекты, двигаются медленно и спонтанно, испытывают прочие трудности, представьте себе, что с ними происходит при управлении автомобилем, - говорит Айра в пресс-релизе университета. - Я уверена, что вождение, требующее намного больше усилий, чем ходьба, с разговорами по телефону несовместимо».

Конечно, Химан, чья статья об экспериментах опубликована в открытом доступе в журнале Applied Cognitive Psychology, в своих выводах не одинока. Другие ученые считают, что мобильник повышает риск автокатастрофы в четыре раза, что он превращает зрение водителя в слух и что разговоры по телефону опаснее пьянства за рулем.

Напомним, ранее ученые доказали, что регулярное использование мобильных телефонов представляет серьезную угрозу для здоровья. Согласно докладу Radiation Research Trust (Великобритания) и EMR Policy Institute (США), излучение от мобильных телефонов опасно развитием опухоли головного мозга, причем дети имеют более высокий риск заболевания, чем взрослые.

Исследование действия сотовых телефонов на здоровье началось в 1999 году. По мнению ученых, медицинское сообщество недооценивает риск последствий для здоровья от использования средств спутниковой связи.

Дети, подростки и молодежь являются наиболее уязвимыми для многих видов опухолей головного мозга, поскольку их организм находится в стадии развития и эти возрастные группы наиболее часто пользуются мобильным телефоном.

Согласно выводам специалистов, излучение от мобильных телефонов повышает риск не только рака мозга, но и раковых образований в глазах, опухоли слюнной железы, рака яичка, неходжкинской лимфомы и лейкемии. Эксперты считают, что общественность должна быть в курсе о данных рисках.

rosbalt.ru