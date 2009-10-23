Высокая должность вредит здоровью

Люди, облечённые властью на работе, в большей степени сталкиваются с определёнными психологическими и физическими проблемами здоровья, утверждают эксперты Университета Торонто. Обзор 1 тыс. 800 человек различных профессий и работающих в разных отраслях определил ранее незарегистрированные доказательства минусов высоких должностных полномочий. Люди, которые контролировали обязанности других сотрудников, отвечали за оплату труда и найм и увольнение сотрудников, а также руководили проектами, чаще испытывали ухудшение здоровья, заметили специалисты.

Было обнаружено, что высокая карьерная позиция имеет и несколько положительных свойств для улучшения общего здоровья. Как правило, начальники зарабатывают больше, что позволяет эффективнее и чаще проходить медицинское обследование и иметь доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Кроме того, на начальников возложено больше задач, требующих решения, что делает работу более интересной и увлекательной. К сожалению, говорят канадские врачи, есть и существенные отрицательные стороны рабочей власти: как установлено, люди с высокими должностными полномочиями имеют значительно завышенный уровень межличностных конфликтов с окружающими, а рабочий стресс зачастую перетекает в семью, ухудшая отношения, и негативно сказывается на досуге. Эти факторы усугубляют психологическое давление от работы, способствуя плохому состоянию здоровья и развивая признаки гнева и агрессии.

ami-tass.ru