Ликвидация и перепрофилирование оздоровительных учреждений - запрещены

Правительство приняло проект закона Украины «О запрещении ликвидации, перепрофилирования, отчуждения и передачи в аренду оздоровительных учреждений для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, законопроект одобрен на заседании правительства 21 октября.

В соответствии с законопроектом, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления запрещается принятие решений о ликвидации, перепрофилировании, отчуждении и передаче в аренду оздоровительных учреждений для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом населения. Это решение не распространяется на оздоровительные учреждения, которые находятся в частной собственности.

Принятие данного законопроекта позволит сохранить сети оздоровительных учреждений и будет способствовать недопущению их нецелевого использования.