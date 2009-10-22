74% кировоградских школьников употребляют алкоголь

В Кировограде 74% учеников 8-11 классов употребляют алкоголь «за компанию» или чтобы быть «такими, как все».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Детской экологической общественной организацией «Флора».

Активисты организации провели в Кировограде профилактическую кампанию «Я говорю алкоголю – Нет!», в рамках которой опросили 881 ученика 8-11 классов общеобразовательных городских школ.

Выяснилось, что большинство опрошенных подростков не представляют, как можно проводить свободное время без употребления алкоголя. Впервые попробовали горячительные напитки в начальных классах 13% опрошенных учеников 8-х классов и 9% учеников 9-х классов.

Активисты «Флоры» также провели для детей конкурс «Придумай знак здорового образа жизни». Свое виденье профилактики вредных привычек в рисунках, сборниках материалов подготовили почти 600 детей.