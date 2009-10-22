Президент: нужно усилить защиту прав детей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попросил генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО поручить одному из своих заместителей заниматься обеспечением прав детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на пятом Всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям».

«Он должен иметь отдельное задание – обеспечивать реализацию прав ребенка в Генеральной прокуратуре Украины», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что в прокуратуре есть специальное подразделение, которое, по его мнению, необходимо усилить. «Мы должны продемонстрировать, что для нас защита прав ребенка является одним из приоритетов», - отметил глава государства.