Зрение улучшают ...отдаленными звуками

Звуки приближающегося автомобиля или удаляющихся шагов в темноте, по словам ученых из университета Глазго, возбуждают зрительную кору головного мозга, стимулируя визуальное восприятие, пишет Medstream.ru

Исследование расширило информацию о том, что визуальное восприятие может быть усилено звуками даже прежде чем человек видит источник звука. Возможна, данная осознанная способность лежит в основе инстинкта выживания.

Ученые измерили возбудимость зрительной зоны коры головного мозга у здоровых взрослых, стимулируя затылок (затылочный полюс) с помощью магнитных волн.

Возбуждение приводило к появлению легких вспышек перед глазами, возникающих на темном фоне. Они попадались на 35 миллисекунд раньше, чем участники исследования осознали звук.

Открытие дает новые возможности для изучения особенности зрения человека, а также его ухудшения.

mobus.com