В Киеве самые низкие по Украине темпы усыновления детей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал киевскую власть за самые низкие темпы усыновления детей по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на пятом всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям».

Глава государства сообщил, что на централизованном учете детей, которые могут быть усыновлены, сегодня находится 31 тысяча 890 детей-сирот. По его словам, в разрезе регионов, количество усыновленных является разным, проблемными остаются 5-6 областей.

«Я не понимаю, почему город Киев сегодня пасет задних в усыновлении – это не самый бедный город в Украине», - заметил В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что такая ситуация возникает из-за того, что киевская власть не проводит политику, которая бы способствовала процессу усыновления. «Первый упрек, это упрек власти – очевидно, что такого диалога, диспута между властью и общественностью Киева нет, очевидно, власть эту тему не поднимает, а раз не поднимает – создается впечатление, что ее не существует», - отметил Президент. Также он выразил упрек церкви, центр которой также находится в Киеве. «Я не понимаю церковь, которая не проводит социальной работы», - сказал он.

В то же время, он подчеркнул, что в масштабах Украины 2009 год стал годом наибольшего количества усыновления и лидируют в вопросе усыновления Западные области Украины и Крым.

«Впервые мы имеем очередь родителей, которые хотят усыновить детей-сирот, и сегодня она составляет 1 тысячу 527», - отметил В.ЮЩЕНКО, предложив поаплодировать тому факту, что в Украине удалось заменить очередь детей-сирот, на очередь родителей, которые хотят усыновить детей.

Также Президент обратил внимание на то, что впервые в этом году были усыновлены шесть ВИЧ-инфицированных и семь детей инвалидов. Он поблагодарил эти «мужественные семьи» и обязал местную власти взять под персональную опеку такие семьи.