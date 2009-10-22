Почему люди курят

Новое британское исследование показало, что только половина курильщиков снимает сигаретой стресс и получает от процесса удовольствие.

В опросе приняло участие более 2 100 курильщиков из Британии.

Конечно, удовольствие и борьба со стрессом оставались лидирующими причинами, но ученые обнаружили другие весомые факторы.

Женщины чаще снимают напряжение сигаретой и в два раза чаще говорят, что курят для поддержания веса. Мужчины чаще говорят об удовольствии от процесса курения.

Курильщики со стажем упиваются каждой сигаретой и влюблены в привычку, а курильщиками младшего возраста управляет стремление к социализации и желание расслабиться.

Если курение доставляет человеку удовольствие, то вряд ли он сможет сознательно отказаться от табака.

Исследование показало, что в борьбе с курением надо учитывать множество факторов и разрабатывать индивидуальные программы в зависимости от пола, возраста, от мотивов вредной привычки.

medstream.ru