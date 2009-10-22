Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает бизнес активнее помогать детям-сиротам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на пятом всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям».

Президент подчеркнул, что за последние четыре года многое сделано в вопросе усиления защиты прав и предоставления помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы.

Он предложил присутствующим обсудить пути дальнейшего усиления борьбы по преодолению детской беспризорности и безнадзорности, созданию условий для реализации права каждого ребенка на воспитание в семье, усилению государственной поддержки и повышению социального престижа усыновления, повышения эффективности деятельности и первоочередных задач власти в этой сфере.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нужно говорить не только о роли государства в этом процессе.

«Государство может сделать две вещи – сформировать простой технический ответ: сформировать, поддержать школы-интернаты, дать более-менее надлежащее финансирование», - заметил Президент. Он отметил необходимость повышения роли общества, и особенно духовенства в вопросе воспитания детей, взятия шефства над детьми-сиротами и детьми, лишенным родительской заботы.

Особое внимание, В.ЮЩЕНКО уделил роли бизнеса в поддержке детей-сирот. Он убежден, что в том числе крупный бизнес должен взять шефство над той или другой территорией, на которой проживают сироты. Он напомнил, что государство разработало по этому поводу специальную программу. «Не все удалось в этой программе, где-то процентов десять бизнеса, но я уже не хочу называть его бизнесом, которые не предоставили никакой финансовой помощи – это те люди, которые с депутатскими мандатами, – почему-то так случилось – меньше всего отреагировали на эту проблему. Это те, кто владеет половиной земли на территории Киевской области, как частные лица. Они, к сожалению, ни копейки не дали, но я думаю, что над ними еще будет суд», - сказал Президент.