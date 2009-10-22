Шоколадный запах полезен для здоровья

Натуральный горький шоколад благотворно влияет на сосуды, препятствуя образованию тромбов и холестериновых бляшек – тем самым снижая риск заболевания атеросклерозом, инсультом и инфарктом. Медики рекомендуют употреблять шоколад тем, у кого есть риск заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Совсем недавно в какао-бобах исследователи нашли физиологически активное вещество теобромин, которое повышает кровяное давление и учащает пульс, то есть является природным стимулятором сердечно-сосудистой и нервной систем, как кофеин. В готовом шоколаде этого вещества не более 0,4 процентов. Эта доза безопасна для здоровья, но вполне способна оказать значительный бодрящий эффект.

Благотворно влияют на кровеносную систему, укрепляя и защищая ее, особые вещества - фенолы. Они, как и красное вино, препятствуют окислению «плохого» холестерина в крови и предохраняют от сужения кровеносные сосуды.

Это лакомство богато также кальцием, магнием и фосфором. Тианины, содержащиеся в шоколаде, обладают антибактериальными свойствами и препятствуют образованию зубного налета, фосфаты и фтор укрепляют зубы. В Лондоне медики обнаружили, что шоколад - отличное средство от затяжного кашля.

Пожалуй, одно из наиболее ценных свойств шоколада - его способность поднимать настроение. Полезным ученые признали даже... запах шоколада. Физиологи же установили, что этот аромат благотворно действует на психику: снимает раздражение, умиротворяет, даже возвращает душевное равновесие.

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