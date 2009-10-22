Днепропетровщина: запрещена торговля дикорастущими грибами

Днепропетровская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обязала городских председателей и руководителей райгосадминистраций запретить на всех рынках торговлю дикорастущими грибами и грибами домашнего консервирования. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Комиссия обратилась также в управление МВД по поводу недопущения торговли дикорастущими грибами на стихийных рынках. Одновременно областное управление лесного и охотничьего хозяйства обязано в течение недели установить или обновить на подходах к местам массового сбора грибов предупредительные стенды об опасности их сбора.

Запрет связан с массовыми случаями отравления дикорастущими грибами населения региона. На протяжении последнего месяца в Днепропетровской области зарегистрировано 57 таких случаев. От отравления умерли 17 человек, еще 97 были госпитализированы в больницы. Между тем, в 2008 году всего было зарегистрировано 13 случаев отравления грибами, 1 человек умер.