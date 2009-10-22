Во Львове заработал сверхсовременный маммограф

Во Львовском областном центре репродуктивного здоровья населения открыт маммографический кабинет оборудованный самым современным в области маммографом для обследования и выявления рака молочной железы, сообщает корреспондент УНИАН.

Новейшая аппаратура дает возможность сделать качественные рентгеновские снимки, на которых можно увидеть опухоль размером в 2-3 мм, - отметил во время торжественного открытия главный врач Львовского онкологического центра Игорь Ковальчук.

«Количество маммографов, которые есть на Львовщине, недостаточно. Ежегодно мы обнаруживаем свыше 750 заболеваний молочной железы и делаем 1,5 тысяч оперативных вмешательств. Такой маммограф позволяет обнаружить опухоль размером в спичечную головку», - отметил Игорь Ковальчук.

Сверхсовременное оборудование было получено согласно государственной программы репродуктивного здоровья.

Обследование на новом маммографе уже прошла жена главы Львовской облгосадминистрации Светлана Кмить.

СПРАВКА УНИАН. Сейчас во Львовской области насчитывается 13 маммографов.