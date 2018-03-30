Как Луна влияет на характер ребенка?
День лунного календаря, в который зачат ребенок, определяет его здоровье и характер. Ярче всего лунные качества проявляются у детей до 4 лет. У взрослых лунная сторона личности – то, что мы стараемся скрывать...
Положение Луны в гороскопе при рождении – второй по значению фактор после положения Солнца.
Знак Солнца – это качества личности человека, которые обращены к миру и видны окружающим. Знак, в котором находится Луна – это те качества, которые, в основном, только сам человек ощущает в себе. Ярче всего лунные качества проявляются вовне и бывают заметны у детей до 4 лет. У взрослых лунная сторона личности – то, что мы стараемся скрывать.
Для того, чтобы выяснить в какой лунный день зачат ваш малыш, достаточно заглянуть в интернет, в Лунный календарь. Итак,
1-й лунный день. Человек, зачатый в этот день, будет храним, оберегаем Небом. Ему будут присущи силы духа, долгая и интересная жизнь. Но к такому дню надо готовиться долгим постом, духовным и физическим.
2-й лунный день. Этот день особенно удачен для зачатия девочки и продолжения рода. Он несет изобилие и исполнение желаний, успехи и покровительство.
3-й лунный день. Страсть и активность будут владеть человеком, зачатым в этот день.
4-й лунный день. В облике человека, зачатого в этот день, в семью вернется кто-то из предков.
5-й лунный день. С одной стороны, человека, зачатого в этот день, могут преследовать всю жизнь сильные и опасные враги. Он будет наказан за все проступки и злые помыслы. Все его зло обернется против него. А с другой стороны, этот человек может стать необычной личностью. Но как бы там ни было, его судьба будет терпеть кардинальные перемены в плохую или хорошую сторону два или три раза. Чтобы не навредить будущему ребенку, родители должны быть трезвыми и здоровыми в момент зачатия.
6-й лунный день. Долгая жизнь мечтателя и странника обеспечена зачатому в этот день человеку. Лучше, если зачатие произойдет на природе.
7-й лунный день. Человек, зачатый в этот день, может стать оратором, врачом или ученым. Его ожидает яркая жизнь. Но, отправляясь в дорогу, он должен соблюдать осторожность и никогда не лгать. Лучше, если зачатие произойдет в молчании.
8-й лунный день. Человек, зачатый в этот день, проживет яркую, но сложную жизнь.
9-й лунный день. День непригодный для зачатия. В противном случае мир получит злодея или человека, на долю которого выпадут страшные испытания.
10-й лунный день. Этот человек будет связан с вашим родом, кармой страны и Родины. Поддержка предков ему обеспечена.
11-й лунный день. День более удачен для зачатия мальчика, чем девочки. Ребенок будет обладать необычными природными способностями. Активный борец. Сила мага. Главное – не выяснять отношения в этот день.
12-й лунный день. Зачатый в этот день человек «выпьет чашу страданий до дна», будет очень несчастен, или пройдя через страдания, очистится. Но при этом он будет обладать сильной интуицией, целительским даром. Главное – не плакать в день зачатия.
13-й лунный день. Человек, зачатый в этот день, всецело зависит от случая. Капризы фортуны и Законы Кармы ярко проявятся в его судьбе. И, тем не менее, ему уготована долгая жизнь.
14-й лунный день. Человек, зачатый в этот день, не потеряет связь с иным миром. Ему гарантирована помощь предков, и он будет защищен в самых катастрофических ситуациях. Но непонятная тоска и предчувствия будут охватывать его всегда. Кроме того, голос совести вечно не будет давать ему покоя. В этот день нельзя гадать.
15-й лунный день. Критический для зачатия день. Любовь и ненависть будут владеть человеком, зачатым в это время. Главное – быть предельно честным.
16-й лунный день. У человека, зачатого в этот день, будет спокойный характер. Многие будут искать у него утешения. Ему дана любовь к животным и растениям, а также стремление к идеалам и духовной чистоте. Кроме того, он наделен даром целителя. В этот день нельзя говорить грубых слов.
17-й лунный день. Человек, зачатый в этот день, будет обладать очень ярким характером. Ему будет сопутствовать удача. Но, к сожалению, есть угроза пристраститься к алкоголю и стать обманщиком. В день зачатия нельзя употреблять спиртные напитки.
18-й лунный день. У человека, зачатого в этот день, может быть слабое здоровье. Но он будет богат, любим, умен и трудолюбив. Главное – не считать себя абсолютным, иначе неизбежны крах иллюзий и одиночество.
19-й лунный день. Невероятным магнетическим потенциалом и огромными жизненными силами будет обладать зачатый в этот день человек. Он трудолюбив, честен и справедлив. Правда, при этом, одинок, замкнут и склонен к риску. Со временем у него может проявиться заносчивость и задатки садиста. В этот день будущие родители должны быть особенно внимательны друг к другу.
20-й лунный день.Критический день. Зачатый человек будет стремиться достичь в жизни невозможного. Удастся это или нет – зависит как от потенциала родителей, так и его собственного. Его ждут с одной стороны крах и унижение, а с другой – преображение и большие духовные достижения.
21-й лунный день. У зачатого в этот день человека будет душа борца и фаната. Его ждут опасности, трудолюбие и терпение, честь, подвиги и стремление к рыцарству. Не исключено, что он станет поэтом.
22-й лунный день. Мудрей и ученый, поборник законов, надежный защитник, добрый хранитель устоев, неординарный человек будет зачат в этот день.
23-й лунный день. Человек может родиться с генетическими мутациями или же необычной личностью. При этом все его будут принимать не за того, кто он есть на самом деле. Его может ждать большая слава, если родители готовы пожертвовать всем друг ради друга.
24-й лунный день. Зачатый в этот день человек будет высоконравственным, добрым, сильным, умным и честным, но несколько неуклюжим и ленивым. Ему гарантированы хороший аппетит и любовь окружающих. К сожаления, затяжных болезней ему не избежать.
25-й лунный день. Тайна рождения или непредсказуемые обстоятельства будут играть большую роль в жизни этого человека. Ему обеспечена защита и покровительство. Интуиция и предвидение, медлительность, скрытность и мудрость – качества, которые присущи ему. Главное, чтобы формула «цель оправдывает средства» не стала принципом его жизни.
26-й лунный день.Человек, зачатый в этот день, будет богат. Достижения, слава и почести ожидают его. Но еще в детстве ему надо внушить, что за все деяния ему обязательно воздастся. Чтобы расплатиться за прошлые грехи, ему надо будет совершать добрые поступки по велению души.
27-й лунный день. Если вы мягкие люди, то зачатый в этот день человек, будет похож на вас. Правда, он может болеть серьезными заболеваниями и быть чувствительным к инфекциям. Его предназначение – забота о ближних. Но не злоупотребляйте его терпением, иначе из доброго и терпеливого человека он превратится в грозное и карающее создание.
28-й лунный день. Человек, зачатый в этот день, может браться за любые дела – его ждет успех. Ему принадлежит весь мир. Тайны Неба и Земли будут всегда с ним. Однако, не исключено, что он вырастет лентяем.
29-й лунный день.День крайне неблагоприятный для зачатия. Не побдходите друг к другу. Проведите этот день в молитве и попросите лучшей участи своему ребенку. В противном случае человек, зачатый в этот день, встретится с темной силой и всеми страданиями, которые несет такая встреча.
30-й лунный день. Гармония в браке и обретение идеала, спокойствие и чувство дома – лучшее, что может ждать человека, зачатого в этот день. Главное – это милосердие и любовь к окружающим.