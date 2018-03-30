Как Луна влияет на характер ребенка?

По­ло­же­ние Лу­ны в го­ро­ско­пе при рождении – вто­рой по зна­че­нию фак­тор пос­ле по­ло­же­ния Солн­ца.

Знак Солн­ца – это ка­чест­ва лич­нос­ти че­ло­ве­ка, ко­то­рые об­ра­ще­ны к ми­ру и вид­ны окру­жа­ю­щим. Знак, в ко­то­ром на­хо­дит­ся Лу­на – это те ка­чест­ва, ко­то­рые, в ос­нов­ном, толь­ко сам че­ло­век ощу­ща­ет в се­бе. Яр­че все­го лун­ные ка­чест­ва про­яв­ля­ют­ся во­вне и бы­ва­ют за­мет­ны у де­тей до 4 лет. У взрос­лых лун­ная сто­ро­на лич­нос­ти – то, что мы ста­ра­ем­ся скры­вать.

Для того, чтобы выяснить в какой лунный день зачат ваш малыш, достаточно заглянуть в интернет, в Лунный календарь. Итак,

1-й лун­ный день. Че­ло­век, за­ча­тый в этот день, бу­дет хра­ним, обе­ре­га­ем Не­бом. Ему бу­дут при­су­щи си­лы ду­ха, дол­гая и ин­те­рес­ная жизнь. Но к та­ко­му дню на­до го­то­вить­ся дол­гим пос­том, ду­хов­ным и фи­зи­чес­ким.

2-й лун­ный день. Этот день осо­бен­но уда­чен для за­ча­тия де­воч­ки и про­дол­же­ния ро­да. Он не­сет изоби­лие и ис­пол­не­ние же­ла­ний, успе­хи и по­кро­ви­тельст­во.

3-й лун­ный день. Страсть и ак­тив­ность бу­дут вла­деть че­ло­ве­ком, за­ча­тым в этот день.

4-й лун­ный день. В об­ли­ке че­ло­ве­ка, за­ча­то­го в этот день, в семью вер­нет­ся кто-то из пред­ков.

5-й лун­ный день. С од­ной сто­ро­ны, че­ло­ве­ка, за­ча­то­го в этот день, мо­гут пре­сле­до­вать всю жизнь силь­ные и опас­ные вра­ги. Он бу­дет на­ка­зан за все прос­туп­ки и злые по­мыс­лы. Все его зло обер­нет­ся про­тив не­го. А с дру­гой сто­ро­ны, этот че­ло­век мо­жет стать не­обыч­ной лич­ностью. Но как бы там ни бы­ло, его судь­ба бу­дет тер­петь кар­ди­наль­ные пе­ре­ме­ны в плохую или хо­ро­шую сто­ро­ну два или три ра­за. Что­бы не на­вре­дить бу­ду­ще­му ре­бен­ку, ро­ди­те­ли долж­ны быть трез­вы­ми и здо­ро­вы­ми в мо­мент за­ча­тия.

6-й лун­ный день. Дол­гая жизнь меч­та­те­ля и стран­ни­ка обес­пе­че­на за­ча­то­му в этот день че­ло­ве­ку. Луч­ше, если за­ча­тие про­изой­дет на при­ро­де.

7-й лун­ный день. Че­ло­век, за­ча­тый в этот день, мо­жет стать ора­то­ром, вра­чом или уче­ным. Его ожи­да­ет яр­кая жизнь. Но, от­прав­ля­ясь в до­ро­гу, он дол­жен со­блю­дать ос­то­рож­ность и ни­ког­да не лгать. Луч­ше, если за­ча­тие про­изой­дет в мол­ча­нии.

8-й лун­ный день. Че­ло­век, за­ча­тый в этот день, про­жи­вет яр­кую, но слож­ную жизнь.

9-й лун­ный день. День не­при­год­ный для за­ча­тия. В про­тив­ном слу­чае мир по­лу­чит зло­дея или че­ло­ве­ка, на до­лю ко­то­ро­го вы­па­дут страш­ные ис­пы­та­ния.

10-й лун­ный день. Этот че­ло­век бу­дет свя­зан с ва­шим ро­дом, кар­мой стра­ны и Ро­ди­ны. Под­держ­ка пред­ков ему обес­пе­че­на.

11-й лун­ный день. День бо­лее уда­чен для за­ча­тия маль­чи­ка, чем де­воч­ки. Ре­бе­нок бу­дет об­ла­дать не­обыч­ны­ми при­род­ны­ми спо­соб­нос­тя­ми. Ак­тив­ный бо­рец. Си­ла ма­га. Глав­ное – не вы­яс­нять от­но­ше­ния в этот день.

12-й лун­ный день. За­ча­тый в этот день че­ло­век «вы­пьет ча­шу стра­да­ний до дна», бу­дет очень не­счас­тен, или прой­дя че­рез стра­да­ния, очис­тит­ся. Но при этом он бу­дет об­ла­дать силь­ной ин­ту­и­ци­ей, це­ли­тель­ским да­ром. Глав­ное – не пла­кать в день за­ча­тия.

13-й лун­ный день. Че­ло­век, за­ча­тый в этот день, все­це­ло за­ви­сит от слу­чая. Кап­ри­зы фор­ту­ны и За­ко­ны Кар­мы яр­ко про­явят­ся в его судь­бе. И, тем не ме­нее, ему уго­то­ва­на дол­гая жизнь.

14-й лун­ный день. Че­ло­век, за­ча­тый в этот день, не по­те­ря­ет связь с иным ми­ром. Ему га­ран­ти­ро­ва­на по­мощь пред­ков, и он бу­дет за­щи­щен в са­мых ка­та­стро­фи­чес­ких си­ту­а­ци­ях. Но не­по­нят­ная тос­ка и пред­чувст­вия бу­дут охва­ты­вать его всег­да. Кро­ме то­го, го­лос со­вес­ти веч­но не бу­дет да­вать ему по­коя. В этот день не­льзя га­дать.

15-й лун­ный день. Кри­ти­чес­кий для за­ча­тия день. Лю­бовь и не­на­висть бу­дут вла­деть че­ло­ве­ком, за­ча­тым в это вре­мя. Глав­ное – быть пре­дель­но чест­ным.

16-й лунный день. У человека, зачатого в этот день, будет спокойный характер. Многие будут искать у него утешения. Ему дана любовь к животным и растениям, а также стремление к идеалам и духовной чистоте. Кроме того, он наделен даром целителя. В этот день нельзя говорить грубых слов.

17-й лунный день. Человек, зачатый в этот день, будет обладать очень ярким характером. Ему будет сопутствовать удача. Но, к сожалению, есть угроза пристраститься к алкоголю и стать обманщиком. В день зачатия нельзя употреблять спиртные напитки.

18-й лунный день. У человека, зачатого в этот день, может быть слабое здоровье. Но он будет богат, любим, умен и трудолюбив. Главное – не считать себя абсолютным, иначе неизбежны крах иллюзий и одиночество.

19-й лунный день. Невероятным магнетическим потенциалом и огромными жизненными силами будет обладать зачатый в этот день человек. Он трудолюбив, честен и справедлив. Правда, при этом, одинок, замкнут и склонен к риску. Со временем у него может проявиться заносчивость и задатки садиста. В этот день будущие родители должны быть особенно внимательны друг к другу.

20-й лунный день.Критический день. Зачатый человек будет стремиться достичь в жизни невозможного. Удастся это или нет – зависит как от потенциала родителей, так и его собственного. Его ждут с одной стороны крах и унижение, а с другой – преображение и большие духовные достижения.

21-й лунный день. У зачатого в этот день человека будет душа борца и фаната. Его ждут опасности, трудолюбие и терпение, честь, подвиги и стремление к рыцарству. Не исключено, что он станет поэтом.

22-й лунный день. Мудрей и ученый, поборник законов, надежный защитник, добрый хранитель устоев, неординарный человек будет зачат в этот день.

23-й лунный день. Человек может родиться с генетическими мутациями или же необычной личностью. При этом все его будут принимать не за того, кто он есть на самом деле. Его может ждать большая слава, если родители готовы пожертвовать всем друг ради друга.

24-й лунный день. Зачатый в этот день человек будет высоконравственным, добрым, сильным, умным и честным, но несколько неуклюжим и ленивым. Ему гарантированы хороший аппетит и любовь окружающих. К сожаления, затяжных болезней ему не избежать.

25-й лунный день. Тайна рождения или непредсказуемые обстоятельства будут играть большую роль в жизни этого человека. Ему обеспечена защита и покровительство. Интуиция и предвидение, медлительность, скрытность и мудрость – качества, которые присущи ему. Главное, чтобы формула «цель оправдывает средства» не стала принципом его жизни.

26-й лунный день.Человек, зачатый в этот день, будет богат. Достижения, слава и почести ожидают его. Но еще в детстве ему надо внушить, что за все деяния ему обязательно воздастся. Чтобы расплатиться за прошлые грехи, ему надо будет совершать добрые поступки по велению души.

27-й лунный день. Если вы мягкие люди, то зачатый в этот день человек, будет похож на вас. Правда, он может болеть серьезными заболеваниями и быть чувствительным к инфекциям. Его предназначение – забота о ближних. Но не злоупотребляйте его терпением, иначе из доброго и терпеливого человека он превратится в грозное и карающее создание.

28-й лунный день. Человек, зачатый в этот день, может браться за любые дела – его ждет успех. Ему принадлежит весь мир. Тайны Неба и Земли будут всегда с ним. Однако, не исключено, что он вырастет лентяем.

29-й лунный день.День крайне неблагоприятный для зачатия. Не побдходите друг к другу. Проведите этот день в молитве и попросите лучшей участи своему ребенку. В противном случае человек, зачатый в этот день, встретится с темной силой и всеми страданиями, которые несет такая встреча.

30-й лунный день. Гармония в браке и обретение идеала, спокойствие и чувство дома – лучшее, что может ждать человека, зачатого в этот день. Главное – это милосердие и любовь к окружающим.

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