В Харькове введут запрет на продажу пива несовершеннолетним

В Харькове будет введено запрещение на продажу пива лицам, которые не достигли 18-летнего возраста.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, на сессии депутаты городского совета приняли решение о подготовке соответствующего регуляторного акта.

Через месяц, когда состоится вся регуляторная процедура, будет принято решение о запрещении продажи в Харькове пива лицам, которые не достигли 18-летнего возраста.

Депутаты исходят из того, что, не имея законодательной базы, которая относила бы пиво к алкогольным напиткам, органы местного самоуправления никак не могут контролировать процессы реализации пива, в то время как современное украинское общество столкнулось с проблемой детского «пивного» алкоголизма.

Комментируя решение, городской председатель Михаил ДОБКИН выразил мнение, что такой шаг принесет обществу много пользы.

«Если пойти дальше и говорить о предложениях депутатов о запрещении распития спиртных напитков в общественных местах – наверное, это было бы правильное решение для общества в целом, - сказал М.ДОБКИН. - Если сегодня средства массовой информации поддержат эту инициативу городской власти, то совместными усилиями мы сможем провести хорошую кампанию за здоровый образ жизни».