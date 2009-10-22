Проблемы со щитовидкой делают жен сварливыми

Дело в том, что дисфункция щитовидки способствует возникновению немотивированных эмоциональных всплесков. Причем нередко перепады настроения и раздражительность бывают у таких пациенток единственными жалобами, сообщает медицинский портал NeBoley.com.ua.

Очень часто причины ссор и разводов невозможно понять. Но очень часто причиной их становится заболевание щитовидной железы. По статистике, проблемы со «щитовидкой» встречается у женщин в восемь раз чаще, чем у мужчин.

Основными симптомами является постоянная мигрень. Вследствие чего женщинам очень трудно контролировать эмоции. Мужчины должны в таких ситуациях быть настоящими джентльменами. Никогда не реагировать на выпады, не прекословить и во всем беречь свою вторую половину.

В нашей жизни, к сожалению, подобное встречается все реже и реже. Мужья не понимают, или не хотят понимать простой истины, что многие «капризные» жены просто-напросто нуждаются в медицинской помощи. И что женский характер часто портится не вдруг, а по причине «гормональных сбоев», которые, кстати, бывают легко устранимы.

Но для современного мужчины куда проще не заниматься здоровьем супруги, а просто поменять надоевшую за годы «истеричку» на молодую пассию.

Нарушение функции этой железы приводит к преждевременному старению, раннему климаксу, появлению лишних килограммов на теле, проблемам с пищеварением, утренним отекам, анемии, постоянной усталости.

Поэтому если у Вашей второй половины резко меняется настроение и постоянно болит голова, не спешите бросать, а постарайтесь помочь и сохранить любовь.

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