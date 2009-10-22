24 млн. детей во всем мире не проходят иммунизацию
10:14, 22 октября 2009Страна
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Выводы экспертов ВОЗ
24 млн. детей во всем мире не проходят иммунизацию.
Об этом сообщается в обнародованном докладе, совместно подготовленном специалистами ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирного банка, а также Фонда Билла и Мелинды ГЕЙТС, передает Би-Би-Си.
По данным авторов доклада, в период с 2005 по 2008 год было иммунизировано рекордное число детей - около 106 млн.
Впервые в истории число детей, умирающих каждый год, упало до уровня ниже 10 млн. человек.
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