24 млн. детей во всем мире не проходят иммунизацию.

Об этом сообщается в обнародованном докладе, совместно подготовленном специалистами ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирного банка, а также Фонда Билла и Мелинды ГЕЙТС, передает Би-Би-Си.

По данным авторов доклада, в период с 2005 по 2008 год было иммунизировано рекордное число детей - около 106 млн.

Впервые в истории число детей, умирающих каждый год, упало до уровня ниже 10 млн. человек.