Сильно похудеть поможет карри

Американские врачи нашли способ сделать вредную пищу не такой уж вредной, по крайней мере, для фигуры. Речь не о чудо-таблетках или каких-то экзотических ингредиентах, а о самой обычной приправе, купить которую можно в любом супермаркете. Это карри - смесь специй, чаще всего куркумы, кориандра, кардамона, красного и черного перца, имбиря и многих других.

Как пишет Woman2woman, ярко выраженного вкуса карри обычно не имеет, хотя, на самом деле, все зависит от места его происхождения. В разных странах рецептура карри разная, но основной компонент все-таки один и тот же - куркума. Именно благодаря ей приправа и обладает своими чудесными свойствами, считают медики. Активный элемент, входящий в состав специи - куркумин, - всасывается организмом и впоследствии препятствует образованию жировых тканей. То есть, если добавить его в жирное блюдо, за лишние кило можно не беспокоиться.

Свою теорию ученые проверили сначала на мышах. Они накормил зверьков одинаково жирной едой, но в некоторые порции добавили карри. В результате те мыши, которых накормили приправленным кормом, набрали гораздо меньше веса. Тот же результат дали эксперименты на человеческих клетках. В конечном итоге ученые выяснили, что куркумин не дает образовываться новым кровеносным сосудам, без которых жировая ткань не может разрастаться.

Что важно, опыты показали, что куркумин спасает не только от лишнего жира, но и от холестерина. У мышей, которые ели карри, уровень холестерина в крови был намного ниже, чем у их менее удачливых сотоварищей.

Однако ученые не торопятся с выводами даже после таких результатов. Во-первых, для подтверждения данных им все еще требуется провести исследования на людях. А во-вторых, если есть много жирного, ничем хорошим это не закончится в любом случае - даже килограммы карри вас не спасут. Самый лучший способ не толстеть и быть здоровым - это держать себя в руках.

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