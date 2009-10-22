Форма носа - это диагноз!

Портрет человека, имеющего идеальное здоровье, нарисовать несложно, поскольку специалистам известно, как обычно выглядят наиболее благоприятные для самочувствия части лица, пишет «ГПУ».

Большие мясистые уши – это признак хорошего здоровья. Хотя с эстетической точки зрения они непривлекательны, и вряд ли какой-нибудь поэт будет их воспевать.

Большой лоб и крупные надбровные дуги выглядят эффектно. На самом деле их обладатель может гордиться разве что звучным голосом, но вряд ли может похвастаться здоровьем. У таких людей чаще бывают гнойные воспаления пазух, то есть фронтиты, причем проходят эти заболевания у людей с такими бровями и лбом значительно тяжелее, чем у остальных. С точки зрения здоровья лучше иметь маленькие надбровные дуги, а надбровных пазух не иметь совсем. Пусть голос будет не звучный, зато можно не опасаться фронтита с его самым опасным осложнением – менингитом. Как известно, люди от него иногда умирают.

Дамам с лебединой шеей можно не завидовать. Хотя она считается одним из важнейших признаков красоты. Обладательницы вытянутой шеи нередко имеют слабую пищеварительную систему: опущение желудка и растянутый пищевод. Горло у них сухое, першащее. Они постоянно мучаются фарингитами, ощущают «комок» в горле, непрестанно подкашливают. С другой стороны, и от слишком короткой шеи радости мало. Ее обладатели чаще всего отчаянно храпят.

Узкий нос с тонкой переносицей, трепетными крыльями и изящной ложбинкой над ними общество считает идеалом. На самом деле мороки с таким носом не оберешься. Ну, вот хотя бы одна, но очень большая проблема – из-за узкого входа (или, как называют ЛОР-специалисты, – клапана носа) очень трудно дышать. Страстно раздувающиеся тонкие ноздри – это сигнал дыхательной несостоятельности.

Кукольный нос тоже здоровья не прибавляет. У его обладателей бывает частый и затяжной насморк. Если же начнется отек, он займет всю носовую полость, поскольку она довольно маленькая, и перекроет дыхание. Обладательница носика «Барби» постоянно носит в косметичке капли для носа.

С точки зрения врача, самый идеальный нос – «картошкой». Если у вас именно такая форма, считайте, что вам крупно повезло. Даже если и возникнут какие-то проблемы, решить их будет довольно просто.

Большие глаза – это, конечно, красиво. Именно их чаще всего воспевают поэты. А на маленькие глаза они внимания почему-то не обращают. Ну и зря. Потому что чем больше глаза, тем больше риск получить близорукость. Для здоровья все-таки лучше иметь глаза среднего размера. А вообще они должны быть ясные, чистые, прозрачные, с четким рисунком радужной оболочки. Пожалуй, это самое главное.

Что же касается цвета, то это совершено неважно – голубыми они будут или карими. Цвет – это уже национальный признак. Разрез глаз для здоровья тоже значения не имеет. Если китайцы узкоглазые, это еще не значит, что у них больше проблем со зрением.

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