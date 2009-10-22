Экстракт хризантемы лечит рак

Вид хризантемы Chrysanthemum indicum обладает не только антимикробными, противовоспалительными, нейрозащитными и иммунномодулирующими свойствами, но также может обеспечить защитное действие против роста раковых клеток, установили ученые. Вещества в растении подавляют активность опухоли, особенно при гепатоцеллюлярной карциноме - распространенной злокачественной формы рака печени.

Китайские онкологи Xi`an Jiaotong University исследовали влияние экстракта хризантемы на подавление клеточной пролиферации (рост числа раковых клеток) и апоптоза (запрограммированная гибель клеток), а также основных механизмов при развитии болезни на клеточной линии HCC MHCC97H. Для анализа использовались гепатоциты (клетки печени) лабораторных крыс и клетки эндотелия ткани организма человека. При помощи микроскопии врачи обследовали клеточную морфологию линии MHCC97H в образцах и наблюдали за процессом апоптоза клеток, регуляцией клеточного цикла и потенциалом мембран митохондрии.

Как было обнаружено, извлечение из хризантемы препятствовало полиферации раковых клеток, а апоптоз сопровождался снижением мембранного потенциала митохондрии, освобождением цитохромов С и активацией белков каспаза-9 и каспаза-3. Без влияния на нормальные клетки экстракт цветка значительно воздействовал на эффект апоптоза через митохондриальный путь, запрещая клеточный цикл и регулируя работу белков в клетках MHCC97H. Терапевты видят в растении важный лечебный потенциал для борьбы с раковыми образованиями.

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