Домашние животные не вызывают астмы

Убеждение в том, что причиной развития астмы у детей служат домашние животные, оказалось мифом. С таким заявлением выступили австралийские медики. Более того, по их словам, четвероногие любимцы служат своеобразным гарантом здоровья малышей.

Специалисты из Австралийского института здоровья и благосостояния провели исследование, затронувшее более 10 тыс. детей по всей стране. Таким образом, попасть в группу риска больных астмой в два раза больше шансов у ребят, страдающих аллергией на такие вещи, как еда, трава или укусы насекомых. Также вероятность приобретения болезни высока у детей с различными экземами.

При этом исследование показало, что астматиками чаще всего становятся представители мужского пола, особенно если живут в семье курильщиков. Наличие братьев и сестер, посещение детских дошкольных учреждений и даже юный возраст родителей влияют на развитие хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей. Австралийские медики еще раз подтвердили, что кормление новорожденного грудным молоком дает дополнительную защиту младенцу на всю жизнь.

Болезнь, которая связана с одышкой, уплотнениями в груди, спазмами, хрипением, бессонными ночами, ингаляторами и горстями гормональных препаратов, отрицательно сказывается не только на самочувствии детей-астматиков, но и на учебе и общем физическом и психическом развитии. Как правило, такие подростки плохо спят, им тяжелее дается школьная программа, у них отмечены проблемы с весом.

Между тем, врачи полагают, что 20% случаев заболевания астмой связаны с тем, что родители, невзирая на первые признаки развития болезни, не обращаются за своевременной квалифицированной медицинской помощью.

По статистике, в Австралии каждый четвертый ребенок в возрасте до 5 лет страдает астмой, что является одним из самых высоких показателей в мире.

ami-tass.ru