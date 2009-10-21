Депутаты инициируют повышение акцизов на спирт на 43%

Ряд народных депутатов инициируют повышение акцизов на спирт на 42% - с 34 грн. до 50 грн. за 1 литр 100%-ного спирта. Соответствующее повышение предусмотрено в проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки" (регистр. № 5251 от 20.10.2009).

В документе предлагается с 1 декабря повысить ставку акцизного сбора на спирт этиловый, некоторые сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, ликеры, другие напитки, содержащие спирт, - до 50 грн. за 1 литр 100%-ного спирта.

Инициаторы документа в пояснительной записке заявляют, что увеличение ставки акцизного сбора поможет обеспечить повышение уровня минимальной заработной платы и минимальной пенсии. По мнению авторов, принятие документа, при условии, что объемы реализации не превысят уровня текущего года, позволит увеличить доходы государственного бюджета на 2,9 млрд. грн. в расчете на год.

Напомним, в июле т.г. акциз на спирт уже повышался до 34 гривен за 1 литр.