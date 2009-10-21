Можно ли целовать ребенка в губы?

Врачи не рекомендуют этого делать по ряду соображений.

У каждого человека несмотря на то, что они члены одной семьи, своя индивидуальная микрофлора, которая передается при поцелуе. У взрослых она более патогенна.

Целуя ребенка в губы, мы нарушаем его естественный баланс микроорганизмов, создавая предпосылки для различных заболеваний.

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