Можно ли целовать ребенка в губы?
15:51, 21 октября 2009Страна
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Предпосылки для различных заболеваний
Врачи не рекомендуют этого делать по ряду соображений.
У каждого человека несмотря на то, что они члены одной семьи, своя индивидуальная микрофлора, которая передается при поцелуе. У взрослых она более патогенна.
Целуя ребенка в губы, мы нарушаем его естественный баланс микроорганизмов, создавая предпосылки для различных заболеваний.
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