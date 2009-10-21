Чеснок нормализует давление

Ежедневное потребление чеснока ничуть не хуже, чем курс медикаментозного лечения, утверждают ученые.

Чеснок – один из самых популярных героев нашей народной медицины. По крайней мере, в борьбе с простудой ему точно нет равных, пишет НеБолей. Недавно ученые обнаружили еще одно полезное свойство этого неприхотливого растения. Оказывается, если принимать его ежедневно в определенных дозах, можно привести в порядок свое кровяное давление.

Чтобы сделать такое заключение, австралийские медики изучили данные нескольких сотен пациентов, принимавших чеснок в порошковом виде в течение 5 месяцев. К концу испытательного периода у подавляющего большинства пациентов врачи зарегистрировали значительное снижение давления, при этом, чем выше давление было изначально, тем сильнее оказался целебный эффект.

Как считают авторы исследования, все дело в содержащемся в чесноке аллицине. Суточная доза этого вещества, достаточная для лечения гипертонии, предположительно составляет 3,6-5,4 миллиграмм. То есть в день надо съедать один зубчик средних размеров. Однако остается непонятным, имеет ли «чесночная терапия» долгосрочный эффект. Возможно, для поддержания эффекта гипертоникам придется есть чеснок без перерыва.

Несмотря на незавершенность работы, исследователи говорят, что это открытие может быть важным шагом на пути избавления человечества от уймы сердечных болезней. Ведь повышенное давление – не только симптом, но и причина многих напастей, в том числе инфарктов и инсультов. Однако заставить человека перейти на здоровое питание, сбросить вес и отказаться от курения не так-то просто, хотя именно такие рекомендации врачи дают тем, кто страдает гипертонией. Что касается таблеток, они могут иметь довольно неприятные побочные эффекты и к тому же стоят денег. Чеснок же обойдется вам дешевле, хотя побочные эффекты тоже есть – например, резкий запах и не самый приятный вкус.

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