Израильская полиция допрашивает хирурга Зиса

Израильская полиция начала допрос хирурга Михаэля Зиса. Врача, которого считают лидером группировки "Черных трансплантологов", экстрадировали из Украины после неудачной попытки украинской Фемиды осудить Зиса.

Михаэля Зиса доставили из Киева в Израиль под конвоем двух следователей округа Амаким, которые в дальнейшем будут вести это дело вплоть до передачи ее в прокуратуру и ожидаемого выдвижения обвинительного приговора. В Минюсте Израиля подчеркивают, что экстрадиции Зиса предшествовала сложная процедура согласования с украинской стороной всех деталей выдачи.

Впрочем, как сообщил спикер израильской полиции Алекс Кагальский, в Израиле Зису могут быть видвинуты обвинения сразу по трем пунктам: "Доктор Михаэль Зис находится в статусе подозреваемого на этот момент, и подозревается в посредничестве в торговле человеческими органами, мошенничестве и получении денег путем обмана", - сказал Кагальский.

Не было ли протекции украинских чиновников?

Кроме того, по данным источников, приближенных к расследованию дела, полицию интересует и то, как работала "схема работы" группировки в Израиле и Украине, не шла ли речь о заговоре Зиса с украинскими врачами и протекции со стороны заинтересованных лиц во властных органах Украины.

После первого раунда допросов в полиции суд города Назарета освободил Зиса под залог в 25 тысяч евро. На протяжении следующих двух месяцев ему запрещено вступать в контакт с другими участниками группировки, которые уже отбывают наказание в тюрьме. Кагальский заверяет, что полное расследование дела завершится в сжатые сроки.

dw-world.de