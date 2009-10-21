Утверждена государственная программа иммунопрофилактики

Верховная Рада Украины приняла Закон “Об утверждении Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009 - 2015 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 339 из 415 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно программе, профилактика инфекционных болезней путем иммунизации является самой эффективной мерой по обеспечению здоровья населения, эпидемического благополучия государства и стратегически важной приоритетной задачей здравоохранения. Материальные убытки, социальные и медицинские последствия инфекционных болезней убедительно свидетельствуют, что систематическая иммунизация должна быть общегосударственным делом.

Программой предусмотрено обеспечить государственное целевое финансирование приобретения препаратов, их хранения и контроль за использованием этих средств. Речь идет о возможности совершенствовать и развивать основные и инновационные направления иммунологии, генной инженерии и иммунобиотехнологий в Украине.