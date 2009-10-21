Из-за моратория на цены Украине угрожает дефицит лекарств?

Внедрение моратория на повышение цен на лекарства приведет к их дефициту в Украине, заявляют фармацевты. Они призывают Президента наложить вето на закон о моратории, принятом Верховной Радой во вторник, 20 октября.

Сторонники ценового моратория считают, что замораживание цен на лекарства на уровне 2008-го года поможет избежать последующего подорожания медикаментов в условиях финансового кризиса, который переживает большая часть жителей Украины. В то же время, сами фармацевты предостерегают, что уже через несколько недель после замораживания цен на лекарства из украинских аптек могут исчезнуть большинство препаратов - и не только импортных. Спикер украинской фармацевтической корпорации «Артериум» Елена АЗАРОВА говорит, что объявление моратория на повышение цен на лекарства вдребезги разрушит отечественную фармацевтическую отрасль.

«Развитие ситуации по сценарию Верховной Рады приведет к дефициту лекарственных препаратов на украинском рынке и снижению социальной защиты населения. А в долгосрочной перспективе принципиально изменится система обеспечения населения лекарствами, поскольку частный капитал потеряет к этому сектору интерес», - прогнозирует О.Азарова. По ее словам, после этого на государство лягут расходы по созданию альтернативной системы обеспечения населения лекарствами.

Медики же соглашаются с тем, что лечиться в Украине стало слишком дорого. «Все что делается в украинском фармацевтическом бизнесе – это просто безобразие», - считает главный ученый секретарь Академии медицинских наук Украины Владимир МИХНЕВ.

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