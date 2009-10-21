Украинцам обещают типично лондонскую погоду

Завтра ночью на Левобережье Украины и в Крыму, днем в восточных и западных областях ожидаются небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 3-8°, днем 8-13° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла); в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.

В Киевской области в четверг существенные осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.