В стране снизилось производство минеральной воды

В январе-сентябре в Украине снизилось производство натуральной минеральной воды.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за 9 месяцев произведено 81,1 млн. дал газированной минеральной воды, что на 18,2% ниже аналогичного показателя 2008 года. При этом в сентябре производство газированной минеральной воды составило 5,3 млн. дал, что на 40,3% ниже показателя августа 2008 г. и на 41,8% ниже показателя сентября 2009 г.

Кроме того, производство негазированной минеральной воды за 9 месяцев составило 17,5 млн. дал, что на 25,7% меньше аналогичного показателя 2008 года. В сентябре было произведено 1,6 млн. дал негазированной воды, что на 17,2% ниже показателя августа 2009 г. и на 35,3% ниже показателя сентября 2008 г.