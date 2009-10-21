Во Львове пес набросился на 17-летнюю хозяйку

Во Львове пес породы алабай набросился на 17-летнюю хозяйку. Покусанной девушке удалось спастись, укрывшись на балконе квартиры.

Как сообщил УНИАН и.о. начальника пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, вчера около 18.00 в Главное управление МЧС Украины во Львовской области поступило сообщение от прохожего, что во Львове на ул. Ярослава Мудрого с балкона второго этажа жилого дома просит помощь молодая девушка. Диспетчер к месту вызова направил отделение спасателей.

Девушка вырвалась от пса и закрылась на балконе, но вход в квартиру перегородил пес, который вел себя довольно агрессивно, рассказал В.ТУРОВЦЕВ.

Бойцы пожарно-спасательного отделения с помощью выдвижной лестницы спасли девушку и передали работникам скорой помощи.

Решается вопрос о дальнейшем пребывании пса в семье.