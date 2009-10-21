Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Украине стабильна, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций, на прошлой неделе во всех 10 контрольных городах показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находились на неэпидемическом уровне. Хотя в целом статистические показатели по заболеваемости гриппом и ОРВИ незначительно выросли - 6,59%, в частности и среди детей 0-14 лет – на 2%.

В целом же на прошлой неделе заболели 45177 чел., госпитализированы 262 чел. (из них детей - 237).

Среди 10 контрольных городов самый высокий уровень заболеваемости в Чернигове - 57,55% и Львове - 16,21%, в то же время в Симферополе наблюдается снижение показателей по гриппу и ОРВИ (-8,33%).