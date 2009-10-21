В Украине 11% детей обращаются в Интернет, пытаясь купить наркотики

22% детей периодически попадают на сайты мобильного Интернета для взрослых. 28% детей, увидев в Интернете рекламу алкоголя или табака, хоть раз пробовали их купить, а 11% пытались купить наркотики.

Об этом говорится в исследовании Института социологии НАН Украины в рамках социальной программы компании «Киевстар» «Безопасность детей в мобильном Интернете», результаты которого переданы агентству УНИАН.

«Полученные данные настораживают: подавляющее большинство учителей, детей и их родителей не осведомлены о потенциальных рисках для детей в интернете и о том, как их избежать», - говорится в сообщении.

Также исследование показало, что более 28% опрошенных детей готовы переслать свои фотографии незнакомцам в Сети. 17% без колебаний соглашаются сообщить информацию о себе и своей семье – место жительства, профессия и график работы родителей, наличие в доме ценных вещей и т.д. О том, для чего посторонним может потребоваться такая информация, дети, как правило, не задумываются.

Около 14% опрошенных время от времени отправляют платные SMS-сообщения за бонусы в онлайн-играх и лишь немногие обращают внимание на стоимость такой опции.

При этом 87% родителей считают, что именно они должны обучать детей правилам безопасного пользования мобильным интернетом. Однако лишь в 18% случаев взрослые проверяют, какие сайты посещал ребенок.

Как отметил заместитель директора «Центра социальных экспертиз» Института социологии НАН Украины Гульбаршин ЧЕПУРКО, как показали исследования, родители и учителя зачастую не ориентируются ни в Интернете, ни в вопросах потенциальных онлайн-рисков для детей, а значит, не могут вести с детьми полноценную профилактическую роботу.

По его данным, 76% родителей даже не интересуются, какие сайты посещает их ребенок.

Руководитель департамента по корпоративным связям «Киевстара» Жанна РЕВНОВА сообщила, что компания отказалась от размещения на собственных ресурсах контента, небезопасного для детей – так называемого «взрослого» контента, контента с рекламой табака и алкоголя, сотрудничает с МВД по противодействию распространению незаконного контента в Сети.

Исследование проводилось в период с августа по сентябрь 2009 года в 11 городах всех регионов Украины и включало в себя количественный и качественный опрос детей и взрослых. В ходе исследования было опрошено более 1200 респондентов.