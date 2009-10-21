Стресс мешает забеременеть

Сотрудники Американского общества репродуктивной медицины (American Society for Reproductive Medicine) в Атланте, США, утверждают, что женщины, стремящиеся забеременеть, должны перестать думать об этом, и тогда успех будет им гарантирован.

Исследование показало, что женщины, лечившиеся от бесплодия и участвовавшие в программах по управлению стрессами, имели на 160% больше шансов успешно забеременеть, чем те, кто только лишь лечился и перенес ЭКО. Это значит, что стрессы влияют на фертильность женщины, и если со стороны родственников и друзей прекращается давление, она забеременеет с большей вероятностью.

Любопытно, что при первой попытке искусственного оплодотворения программа по управлению стрессами не оказывает должного эффекта: в ходе исследования забеременели лишь 43% таких женщин. Заметно более благотворно антистресс-программа влияет на тех, у кого первая подсадка эмбриона закончилась неудачно: в этой группе забеременели 52% женщин.

Ранее «Вокруг Света» рассказывал, что ученые обнаружили гормон, способный вернуть фертильность бесплодным женщинам. Гормон под названием киспептин (kisspeptin) способен восстановить репродуктивную функцию у женщин, общих гормональный фон которых не позволяет репродуктивной системе функционировать самостоятельно. Люди и животные, страдающие от недостатка киспептина, не проходят через период полового созревания и на всю жизнь остаются бесплодными. Инъекции киспептина позволяют стимулировать выработку гормонов, отвечающих за восстановление менструального цикла.

В России страдают бесплодием более 4 млн пар репродуктивного возраста или более 15% населения. В каждой 7-8 российской семье нет детей именно по этой причине. А по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире страдают бесплодием 60-80 млн человек. При этом среди факторов, вызывающих бесплодие, называют не только врожденные проблемы, вроде недостатка необходимых гормонов, но и воздействие среды, например, химикатов, используемых в упаковке.

vokrugsveta.ru