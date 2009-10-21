В Польше к Евро-2012 медики будут изучать иностранные языки

В Польше к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года планируют научить иностранным языкам таксистов и работников городских служб.

Как передает корреспондент УНИАН, курсы английского и немецкого языков в первую очередь будут организованные в городах - организаторах Евро-2012.

По данным Gazeta Prawna/Dziennik, языковые курсы будут финансироваться из бюджетов городов-организаторов, профильных министерств, а также в рамках проектов неправительственных организаций, финансирующихся Европейским Союзом.

В частности, Фонд развития науки и предпринимательства получил от ЕС почти 200 тысяч евро на языковые курсы для таксистов в Познани. В соответствии с условиями программы, каждый участник доплачивает к стоимости курса лишь около 80 евро.

После завершения этого проекта фонд планирует организовать аналогичный в Гданьске, а в перспективе – в других городах - организаторах Евро-2012.

Министерство внутренних дел Польши финансирует изучение иностранных языков милиционерами и пожарными.

Во Вроцлаве иностранные языки изучают представители туристического бизнеса, а в Варшаве - водители автобусов и контролеры билетов.

Иностранные языки изучают не только в городах - организаторах Евро-2012, но и в других, в частности, в Лодзе и Катовицах, где реализуется программа обучения для работников “скорой помощи” и врачей.