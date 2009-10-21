Оздоровительные учреждения запретят перепрофилировать

Правительство инициирует на законодательном уровне запрещение на перепрофилирование оздоровительных учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседание правительства.

«То, что нам нужно не допустить перепрофилирования оздоровительных учреждений на основе привлечения частных структур и передачу под абсолютно другие функции этих учреждений и помещений, – безусловно, это нужно останавливать», - сказала она.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительство рассмотрит проект закона «О запрещении ликвидации, перепрофилирования, отчуждения и передачи в аренду оздоровительных учреждений для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом» и будет рекомендовать Верховной Раде рассмотреть этот законопроект как безотлагательный.