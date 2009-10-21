Как увеличить рост без медикаментов?

Низкорослые дети, употребляющие в пищу достаточное количество оранжевых овощей, начинают расти вдвое быстрее своих сверстников. К такому выводу пришли ученые из Еврейского университета в Иерусалиме.

Согласно данным новейшего исследования, представленным на конференции "40 лет питания в Израиле", дети, питавшиеся сбалансировано, под присмотром диетологов, и получавшие в пищу достаточное количество оранжевых овощей, богатых витамином А (таких как морковь, батат и т.п.) начинали расти гораздо интенсивнее своих сверстников.

В исследовании приняли участие около 300 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Выяснилось, что низкорослые дети, чье питание было сбалансировано и богато витамином А выросли за год, в среднем, на 8 сантиметров. Во второй группе низкорослых детей, продолжавших питаться также как раньше, прибавка в росте составила в среднем лишь 4 сантиметра.

Доктор Тали Синай из Еврейского университета, на базе которого проводилось исследование, пояснила, что, как правило, большинство детей маленького роста совершенно здоровы, но страдают от скрытой нехватки витаминов и различных микроэлементов.

"Известно, что нехватка витамина А, железа и цинка приводит к замедлению в росте. Мы попытались предложить детям сбалансированное питание, сделав упор на эти элементы", - говорит она.

newsland.ru