В ЕС хотят преодолеть расхождения в уровне медицины разных стран

Европейская комиссия хочет преодолеть расхождения в состоянии системы здравоохранения в разных странах-членах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в плане мероприятий, представленных Комиссией.

Еврокомиссия объяснила необходимость появления такого плана тем, что, несмотря на улучшение благополучия жизни в странах ЕС в целом и состояние медицины в частности, на сегодняшний день в среднем продолжительность жизни в разных странах и даже регионах отдельных стран-членов ЕС может колебаться до 8 лет для женщин и до 14 лет - для мужчин.

Причины этого комплексные, и включают уровень доходов, уровень образования, условия жизни и работы, а также поведение для получения доступа к заведениям здравоохранения.

Еврокомиссия считает необходимым оказывать поддержку регионам, в которых условия здравоохранения хуже, чем в других регионах ЕС, для обеспечения равного уровня защиты граждан. С целью более эффективного предоставления такой помощи Еврокомиссия планирует, в частности, готовить доклады о достигнутом прогрессе, в которых будет изучать сделанные шаги и их влияние на состояние здоровья людей. Первый такой доклад планируют подготовить в 2012 году.