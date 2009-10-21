Жить лучше в лесу

Жизнь рядом с озелененными территориями благотворно сказывается на здоровье, в особенности на психике.

Сотрудники Медицинского центра при Университете Врийе (Нидерланды) изучили истории болезни 350 тысяч человек, которых семейные врачи наблюдали более года. По почтовому индексу исследователи вычисляли, какой процент площади занимают зеленые насаждения в радиусе 1–3 км от места жительства испытуемых. В среднем на озелененные территории приходилось 42% и 61% в радиусе 1 и 3 км соответственно. Подсчитывали ученые и годовой уровень заболеваемости 24 недугами.

Анализ собранных данных показал, что человек реже страдает распространенными болезнями, если зеленые насаждения располагаются в радиусе километра от его дома. Он лучше защищен от поражения коронарных сосудов сердца, диабета, респираторных инфекций и астмы, мигрени и головокружения, инфекций мочевых путей.

Исключение составили лишь неврозы страха, инфекционные заболевания пищеварительной системы и физические симптомы, необъяснимые с медицинской точки зрения: люди реже жаловались на них, даже если озелененные территории были далеко от их домов, в радиусе трех километров.

Больше всего зелени «боятся» неврозы и депрессии. Годичная распространенность неврозов тревоги среди тех, кто жил в районах с 10% зеленых насаждений в радиусе километра, составляла 26 случаев на тысячу человек. Для сравнения: среди тех, кто обитал в местах, на 90% засаженных зеленью, таковых оказалось лишь восемнадцать человек. Депрессиями ежегодно страдали 32 человека из тысячи тех, кто жил в застроенных районах, и 24 обитателя хорошо озелененных территорий. Сильнее всего жизнь в «зеленых» кварталах отражается на детях до 12 лет: у них на 21% реже диагностируется депрессия.

Исследователи сделали и два неожиданных открытия: выяснилось, что обилие зелени не оказывает влияния на высокое кровяное давление, и это более всего заметно среди людей 46–65 лет.

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